Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 113,8 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 19 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale verdichteten sich, dass die Markterwartungen an die Spanier zu niedrig sein dürften, Alberto Gandolfi am Freitag angesichts der jüngsten Prognoseerhöhung./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
19,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,64 €
|Abst. Kursziel*:
10,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,48%
|
Analyst Name:
Alberto Gandolfi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
