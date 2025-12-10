Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 115,81 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 17,60 auf 19,20 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Wachstumsaussichten des Versorgers seien nach dem starken Kursverlauf in diesem Jahr bereits eingepreist, schrieb Ahmed Farman in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei nun eher ausgeglichen, auch wenn die Spanier die Konkurrenz bei Gewinnwachstum und Dividendensteigerungen übertrumpften./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
19,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
17,82 €
|Abst. Kursziel*:
7,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,35%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|08:01
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|28.04.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|08:01
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.