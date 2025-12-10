DAX 24.130 -0,1%ESt50 5.708 -0,2%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,02 -4,4%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.177 -1,9%Euro 1,1693 +0,0%Öl 61,88 -1,0%Gold 4.213 -0,4%
Iberdrola SA Aktie

17,72 EUR -0,25 EUR -1,39 %
STU
17,82 EUR -0,13 EUR -0,70 %
GVIE
Marktkap. 115,81 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

Jefferies & Company Inc.

Iberdrola SA Hold

08:01 Uhr
Iberdrola SA
17,72 EUR -0,25 EUR -1,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 17,60 auf 19,20 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Wachstumsaussichten des Versorgers seien nach dem starken Kursverlauf in diesem Jahr bereits eingepreist, schrieb Ahmed Farman in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei nun eher ausgeglichen, auch wenn die Spanier die Konkurrenz bei Gewinnwachstum und Dividendensteigerungen übertrumpften./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
19,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,82 €		 Abst. Kursziel*:
7,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,35%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

08:01 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Iberdrola SA Overweight Barclays Capital
24.11.25 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Iberdrola SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Iberdrola SA

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Iberdrola auf 'Hold' - Ziel hoch auf 19,20 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr eingefahren
TraderFox Big Call Screening: Iberdrola, Allianz, Waste Management und Mondelez.
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones Iberdrola-Aktie steigt: Milliardengebot für restliche Neoenergia-Anteile
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox Revolution auf dem Strommarkt: Versorger-Aktien profitieren vom Megatrend Rechenzentren!
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen
reNEWS Iberdrola launches bid for full Neoenergia ownership
reNEWS EIB backs Iberdrola with €500m loan
reNEWS Iberdrola issues €1bn EU green hybrid bond
reNEWS Iberdrola profit rises 17% to €5.3bn
reNEWS Iberdrola names Paul Simshauser as new Australia CEO
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Iberdrola (IBDRY) This Year?
reNEWS Iberdrola 'starts 960MW EA2 stake sale'
reNEWS Iberdrola buys 270MW Tungkillo battery in Oz
