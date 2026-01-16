Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 120,41 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 17,50 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er rechne bei den Spaniern auch 2026 mit einem soliden Wachstum bei den Ergebnissen und den Dividenden, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Untermauert werden dürfte dies durch eine Expansion im Netzwerkgeschäft./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,34 €
|Abst. Kursziel*:
3,60%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,60%
|
Analyst Name:
Andrew Fisher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
