Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, Hyundai im Fokus
QIAGEN-Aktie im Kaufrausch: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rallye aus
Vom Auto zur Drohne: Renault will in französische Rüstungsindustrie einsteigen - Aktie fester
Iberdrola SA Aktie

18,34 EUR +0,08 EUR +0,44 %
STU
18,36 EUR +0,02 EUR +0,11 %
GVIE
Marktkap. 120,41 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Iberdrola SA Hold

08:21 Uhr
Iberdrola SA Hold
Iberdrola SA
18,34 EUR 0,08 EUR 0,44%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 17,50 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er rechne bei den Spaniern auch 2026 mit einem soliden Wachstum bei den Ergebnissen und den Dividenden, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Untermauert werden dürfte dies durch eine Expansion im Netzwerkgeschäft./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,34 €		 Abst. Kursziel*:
3,60%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,60%
Analyst Name:
Andrew Fisher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

