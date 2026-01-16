Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Iberdrola SA Hold

08:21 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 17,50 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er rechne bei den Spaniern auch 2026 mit einem soliden Wachstum bei den Ergebnissen und den Dividenden, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Untermauert werden dürfte dies durch eine Expansion im Netzwerkgeschäft./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

