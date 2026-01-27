DAX24.801 -0,4%Est505.984 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 +1,7%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.884 +0,9%Euro1,1977 -0,5%Öl67,63 -0,1%Gold5.267 +1,7%
Schnelle Entscheidungen

RWE-Chef fordert schnelleres Tempo beim Bau neuer Gaskraftwerke - Aktie gibt nach

28.01.26 13:14 Uhr
Der Energiekonzern RWE fordert die Bundesregierung zu schnellen Entscheidungen für den Bau neuer Gaskraftwerke auf.

Der Energiekonzern RWE fordert die Bundesregierung zu schnellen Entscheidungen für den Bau neuer Gaskraftwerke auf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
52,56 EUR -0,22 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Wir wünschen uns das so schnell wie möglich", sagte RWE-Chef Markus Krebber in Berlin. Die Bundesregierung solle versuchen, das Gesetz, die finale Abstimmung mit der EU-Kommission und das Ausschreibungsdesign vor der Sommerpause hinbekommen. Wenn die Zuschläge für die Kraftwerke nicht spätestens im Herbst kämen, dann wäre das "schon eine riesige Enttäuschung", sagte Krebber. Die Ausschreibungen müssten einfach und pragmatisch sein und nicht technologisch überfrachtet.

RWE plant neue Gaskraftwerke. Die Bundesregierung und die EU-Kommission hatten vor zwei Wochen eine Grundsatzeinigung über Eckpunkte einer Kraftwerksstrategie erzielt. Neue Gaskraftwerke sollen im Zuge des geplanten schrittweisen Kohleausstiegs die Versorgungssicherheit mit Strom gewährleisten und künftig als Backups einspringen, wenn der Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist - in "Dunkelflauten", wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht.

Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) hatte noch in diesem Jahr Ausschreibungen über zwölf Gigawatt neuer, zusätzlicher "steuerbarer Leistung" angekündigt. Diese Kraftwerke sollen bis 2031 in Betrieb gehen. Die genauen Ausschreibungs-Bedingungen sind aber noch unklar. Die Kraftwerksstrategie muss nach Vorlage eines Gesetzentwurfs noch abschließend von der EU-Kommission beihilferechtlich genehmigt werden. Die EU-Kommission muss geplanten Beihilfen bei der Kraftwerksstrategie zustimmen.

Krebber sagte weiter, bei der langfristigen Energieversorgung sei Resilienz ein Kernthema. Die Energieversorgung müsse so aufgebaut werden, dass es keine neuen Abhängigkeiten gebe. Er mahnte einen schnelleren Ausbau der Stromnetze und eine schnelle Elektrifizierung an.

Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,34 Prozent tiefer bei 52,64 Euro.

/hoe/DP/jha

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
23.01.2026RWE BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026RWE OverweightBarclays Capital
21.01.2026RWE OutperformRBC Capital Markets
21.01.2026RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2026RWE BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026RWE OverweightBarclays Capital
21.01.2026RWE OutperformRBC Capital Markets
21.01.2026RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

