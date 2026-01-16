DAX 24.985 -1,2%ESt50 5.935 -1,6%MSCI World 4.507 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 80.107 -0,7%Euro 1,1619 +0,3%Öl 63,41 -1,2%Gold 4.670 +1,6%
Iberdrola SA Aktie

18,45 EUR -0,11 EUR -0,57 %
STU
17,30 CHF +0,08 CHF +0,44 %
BRX
Marktkap. 120,35 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

Bernstein Research

Iberdrola SA Market-Perform

10:31 Uhr
Iberdrola SA Market-Perform
Iberdrola SA
Iberdrola SA
18,45 EUR -0,11 EUR -0,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Die endgültige Entscheidung der staatlichen britischen Aufsichtsbehörde Ofgem zur Deckelung der Energiepreise sei ein klarer Schritt nach vorne, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 19:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
17,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
18,51 €		 Abst. Kursziel*:
-6,56%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
18,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,21%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

