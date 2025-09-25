Continental Aktie
Marktkap. 11,32 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert der neuen Continental nach der Abspaltung von Aumovio von 84 auf 64 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Continental sollte von seiner Transformation zu einem reinen global agierenden Reifenhersteller mit einer guten Marktposition profitieren", schrieb Michael Punzet am Freitag. Positiv sieht er auch die potenzielle Sonderdividende sowie mögliche Aktienrückkäufe nach
Abschluss des ContiTech-Verkaufsprozesses./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Kaufen
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
56,32 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
56,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|11:06
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|11:06
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|11:06
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.