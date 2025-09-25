Evonik Aktie
Marktkap. 7,03 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evonik von 22,70 auf 20,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Oliver Schwarz passte seine Schätzungen am Freitag an die Gewinnwarnung des Chemiekonzerns an. Das dritte Quartal sei enttäuschend ausgefallen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Evonik Hold
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
20,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,81 €
|Abst. Kursziel*:
37,74%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
14,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,47%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
