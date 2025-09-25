DAX 23.678 +0,6%ESt50 5.478 +0,6%Top 10 Crypto 15,17 -0,6%Dow 45.947 -0,4%Nas 22.385 -0,5%Bitcoin 93.773 +0,4%Euro 1,1683 +0,2%Öl 69,49 -0,2%Gold 3.752 +0,1%
Evonik Aktie

Marktkap. 7,03 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evonik von 22,70 auf 20,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Oliver Schwarz passte seine Schätzungen am Freitag an die Gewinnwarnung des Chemiekonzerns an. Das dritte Quartal sei enttäuschend ausgefallen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
20,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,81 €		 Abst. Kursziel*:
37,74%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
14,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,47%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

10:01 Evonik Hold Warburg Research
09:41 Evonik Hold Deutsche Bank AG
08:01 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Evonik Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

