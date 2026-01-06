DAX25.029 +0,6%Est505.917 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,7%Nas23.547 +0,7%Bitcoin78.705 -1,8%Euro1,1685 ±-0,0%Öl60,71 +0,3%Gold4.453 -0,9%
Aktien schwächeln: BP und Corteva wollen im großen Stil Biokraftstoffe herstellen

07.01.26 13:26 Uhr
Aktien von BP & Corteva im minus: Biokraftstoff-Offensive | finanzen.net

Corteva und BP gehen eine Partnerschaft ein, um Pflanzenöle für die Herstellung von Biokraftstoffen wie nachhaltigem oder synthetischem Flugkraftstoff (SAF) und nachhaltigen Diesel zu produzieren.

Ein Joint Venture mit dem Namen Etlas soll bis Mitte der 2030er Jahre eine Jahresproduktion von 1 Million Tonnen Rohstoffen erreichen, aus denen dann mehr als 800.000 Tonnen Biokraftstoff hergestellt werden kann, wie beide Seiten erklärten. Erste Lieferungen soll es 2027 geben.

Die Nachfrage nach SAF und nachhaltigem Diesel zieht derzeit an. Der weltweite Bedarf an synthetischem Kerosin soll von etwa 1 Million Tonnen im Jahr 2024 auf bis zu 10 Millionen Tonnen im Jahr 2030 steigen, während die weltweite Nachfrage nach nachhaltigem Diesel von etwa 17 Millionen Tonnen im Jahr 2024 auf bis zu 35 Millionen Tonnen im Jahr 2030 steigen könnte, zitieren Corteva und BP Branchenschätzungen.

Im Rahmen des Joint Ventures wird Corteva Pflanzen entwickeln, die sich ideal für die Herstellung von SAF und erneuerbarem Diesel eignen, während BP den Kraftstoff für den gewerblichen Transportmarkt raffinieren und vermarkten wird.

Die von Etlas verwendeten Rohstoffe sollen aus Pflanzen gewonnen werden, die auf bestehenden Anbauflächen zwischen den Hauptanbauzeiten für Nahrungsmittel angebaut werden, heißt es in der Mitteilung. Landwirte könnten sich damit eine neue Einnahmequelle erschließen.

In London verliert die BP-Aktie zeitweise 3,37 Prozent auf 4,17 Pfund. Im NYSE-Handel notiert die Corteva-Aktie vorbörslich derweil 0,1 Prozent tiefer bei 69,30 US-Dollar.

Von Connor Hart

DOW JONES

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

