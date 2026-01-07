BP Aktie
Marktkap. 76,06 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 420 auf 440 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er das Kursziel für die Papiere des britischen Ölkonzerns erhöht, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduzierte der Analyst allerdings./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Hold
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
4,40 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
4,15 £
|Abst. Kursziel*:
5,92%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
4,15 £
|Abst. Kursziel aktuell:
5,99%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,94 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|09:56
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|BP Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
