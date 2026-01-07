DAX 25.122 +0,0%ESt50 5.911 -0,2%MSCI World 4.483 -0,2%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 76.963 -1,5%Euro 1,1678 +0,0%Öl 60,41 +0,0%Gold 4.429 -0,6%
Samsung-Aktie nach Allzeithoch letztlich tiefer: Rekordumsatz und -gewinn im vierten Quartal
Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann
BP Aktie

BP Aktien-Sparplan
4,79 EUR -0,13 EUR -2,66 %
STU
4,15 GBP -0,03 GBP -0,73 %
LSE
Marktkap. 76,06 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

Jefferies & Company Inc.

BP Hold

09:56 Uhr
BP Hold
BP plc (British Petrol)
4,79 EUR -0,13 EUR -2,66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 420 auf 440 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er das Kursziel für die Papiere des britischen Ölkonzerns erhöht, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduzierte der Analyst allerdings./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
4,40 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,15 £		 Abst. Kursziel*:
5,92%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,15 £		 Abst. Kursziel aktuell:
5,99%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

