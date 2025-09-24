Daimler Truck Aktie
Marktkap. 28,13 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck angesichts angekündigter US-Zölle auf schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Die Analysten Harry Martin und Chad Dillard sehen in dem US-Fahrzeugbauer Paccar und Volvo die größten Profiteure wegen ihrer auf die USA fokussierten Produktion. Die beiden Nutzfahrzeugbauer könnten Marktanteile gewinnen zu Lasten von Daimler Truck und Traton, für die die Ankündigung sehr negativ sei. In ihrem Kommentar vom Freitag schätzen die Experten, dass die Preise für schwere Nutzfahrzeuge im mittleren Zehn-Prozentbereich steigen könnten./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
35,60 €
|Abst. Kursziel*:
-10,11%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
35,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,21%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|12:11
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08.07.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|04.07.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|13.06.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG