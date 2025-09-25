DAX 23.689 +0,7%ESt50 5.488 +0,8%Top 10 Crypto 15,12 -0,9%Dow 46.150 +0,4%Nas 22.382 +0,0%Bitcoin 93.255 -0,2%Euro 1,1695 +0,3%Öl 70,23 +0,9%Gold 3.779 +0,8%
UBS Aktie

34,79 EUR +0,16 EUR +0,46 %
FSE
40,69 USD +0,22 USD +0,53 %
BTT
Marktkap. 112,7 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
RBC Capital Markets

UBS Outperform

15:16 Uhr
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen ging am Freitag auf die Beratungen der Schweizer Politik hinsichtlich der avisierten Änderung der Eigenkapitalanforderungen für Auslandstöchter systemrelevanter Banken ein. Ins Parlament dürfte das Vorhaben nun etwas früher kommen als bisher gedacht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 07:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 07:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Outperform

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
34,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
34,63 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,92 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

