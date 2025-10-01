US-Shutdown: Nikkei fällt - kein Handel in China -- VW: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag mit positiver Tendenz. Der DAX startete knapp auf grünem Terrain und rutschte dann zeitweise leicht ins Minus, bevor er sich wieder ins Plus zurück kämpfen konnte. Letztlich legte er 0,57 Prozent auf 23.880,72 Punkte zu.

Der TecDAX eröffnete den Handel unterdessen etwas schwächer. Im Verlauf konnte er sich jedoch in die Gewinnzone vorarbeiten. Schließlich verabschiedete er sich 0,82 Prozent höher bei 3.648,46 Zählern in den Feierabend. Der drohende "Shutdown" belastete den deutschen Aktienmarkt somit kaum. Sollte der US-Kongress nicht in letzter Minute eine Einigung im Haushaltsstreit erzielen, droht ab Mittwoch ein Stillstand in weiten Teilen der Bundesbehörden. Da hierfür frisches Budget beschlossen werden muss, sind auch Stimmen der Demokraten erforderlich. Jede Woche mit blockiertem Regierungsbetrieb kostet rund 0,2 Prozentpunkte Wachstum, erklärte Anlagestratege Stephen Innes von SPI Asset Management laut dpa-AFX. Die USA würden derzeit wie von Piloten mit verbundenen Augen geflogen - und die Passagiere reagierten entsprechend nervös. Derweil ist die Inflationsrate in Deutschland im September auf 2,4 Prozent und damit auf den höchsten Stand im laufenden Jahr gestiegen wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.





Europas Börsen bewegten sich am Dienstag auf grünem Terrain. Der EURO STOXX 50 notierte zu Beginn knapp im Minus. Im Verlauf dreht er jedoch ins Plus und beendete die Sitzung 0,42 Prozent stärker bei 5.529,96 Einheiten. Das Risiko eines US-Regierungs-Shutdowns zum 1. Oktober steigt und stimmte die Anleger eher vorsichtig. US-Vizepräsident JD Vance betonte, dass ein Scheitern der Haushaltsverhandlungen dazu führen würde, dass zahlreiche Bundesbehörden ab Mittwoch ihre Arbeit einstellen müssten. Dies hätte auch Auswirkungen auf die US-Notenbank, der dann wichtige Daten für die Geldpolitik fehlen würden, darunter die für Freitag geplanten Arbeitsmarktzahlen.





Die US-Börsen wurden am Dienstag nur zeitweise von dem drohenden Shutdown gebremst. Der Dow Jones ging letztlich bei 46.397,89 Punkten um 0,18 Prozent höher aus der Sitzung, nachdem er kaum verändert gestartet und lange um seinen Vortagesschluss gependelt war. Erst im späten Handel ging es dann etwas klarer aufwärts.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite wies zum Handelsende bei 22.660,01 Zählern ein Plus von 0,30 Prozent aus. Auch er hatte sich erst im späten Handel in die Gewinnzone aufgemacht, nachdem er sich nach einem kaum bewegten Start lange unentschlossen gezeigt hatte. Die US-Börsen verzeichneten im September starke Kursgewinne. Trotz der saisonal traditionell schwächeren Phase konnten die Indizes ein Rekordniveau erreichen. Für den Beginn des Oktobers droht jedoch ein Regierungsstillstand. Experten sehen die Wahrscheinlichkeit für einen Stillstand aktuell höher als sonst. Laut einem Händler liegt die Ursache für die regelmäßigen Stillstände darin, dass neue Haushaltsgesetze erst verabschiedet werden, wenn die alten auslaufen. In dieser Woche könnte ein solcher Stillstand besonders wahrscheinlich und möglicherweise gravierender ausfallen.

