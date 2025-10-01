DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,85 -1,2%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.450 +0,3%Euro1,1761 +0,2%Öl66,30 -1,1%Gold3.865 +0,2%
US-Shutdown: Nikkei fällt - kein Handel in China -- VW: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten
US-Shutdown: Nikkei fällt - kein Handel in China -- VW: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten

aktualisiert 01.10.25 07:09 Uhr

Nike rechnet mit höherer Belastung durch Trump-Zölle. Musk will Wikipedia Konkurrenz machen.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag mit positiver Tendenz.

Der DAX startete knapp auf grünem Terrain und rutschte dann zeitweise leicht ins Minus, bevor er sich wieder ins Plus zurück kämpfen konnte. Letztlich legte er 0,57 Prozent auf 23.880,72 Punkte zu.
Der TecDAX eröffnete den Handel unterdessen etwas schwächer. Im Verlauf konnte er sich jedoch in die Gewinnzone vorarbeiten. Schließlich verabschiedete er sich 0,82 Prozent höher bei 3.648,46 Zählern in den Feierabend.

Der drohende "Shutdown" belastete den deutschen Aktienmarkt somit kaum. Sollte der US-Kongress nicht in letzter Minute eine Einigung im Haushaltsstreit erzielen, droht ab Mittwoch ein Stillstand in weiten Teilen der Bundesbehörden. Da hierfür frisches Budget beschlossen werden muss, sind auch Stimmen der Demokraten erforderlich. Jede Woche mit blockiertem Regierungsbetrieb kostet rund 0,2 Prozentpunkte Wachstum, erklärte Anlagestratege Stephen Innes von SPI Asset Management laut dpa-AFX. Die USA würden derzeit wie von Piloten mit verbundenen Augen geflogen - und die Passagiere reagierten entsprechend nervös.

Derweil ist die Inflationsrate in Deutschland im September auf 2,4 Prozent und damit auf den höchsten Stand im laufenden Jahr gestiegen wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

Shutdown legt US-Regierung lahm: Kongress scheitert an Übergangshaushalt
