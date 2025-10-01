TotalEnergies-Aktie fest: Beteiligung an drei Öl- und Gasfeldern in Norwegen soll verkauft werden
Der französische Energiekonzern TotalEnergies verkauft eine Beteiligung an drei Öl- und Gasfeldern in Norwegen.
Wie TotalEnergies mitteilte, hat seine Tochtergesellschaft TotalEnergies EP Norge eine Vereinbarung mit dem norwegischen Unternehmen Var Energi über die Veräußerung seiner nicht-operativen Beteiligung von 39,89 Prozent an den norwegischen Feldern West Ekofisk und Albuskjell unterzeichnet. Ebenfalls sei mit Orlen Upstream Norway, Tochter des polnischen Unternehmens Orlen Upstream, der Verkauf der nicht-operativen Beteiligung von 20,23 Prozent am Feld Tommeliten Gamma vereinbart worden.
Diese drei "ausgereiften Felder" im Großraum Ekofisk seien 1998 stillgelegt worden und sollen im Rahmen des so genannten "Previously Produced Fields project" (PPF) neu erschlossen werden.
Der Abschluss der Transaktionen hängt von der endgültigen Investitionsentscheidung für das PPF-Projekt ab, die voraussichtlich im vierten Quartal 2025 getroffen wird, sowie von den üblichen behördlichen Genehmigungen.
Finanzielle Details der Transaktion nannte TotalEnergies nicht.
Damit setze TotalEnergies "die aktive Aufwertung seines Upstream-Portfolios fort", sagte Jean-Luc Guiziou, Senior Vice President Europe for Exploration & Production bei TotalEnergies. "Wir bleiben voll und ganz in Norwegen engagiert, wo das Unternehmen Beteiligungen an zahlreichen Lizenzen hält, darunter auch an den produzierenden Feldern im Großraum Ekofisk."
An der EURONEXT Paris geht es für die Papiere von TotalEnergies zur Wochenmitte zeitweise um 0,81 Prozent nach oben auf 51,29 Euro.
DOW JONES
