TotalEnergies Aktie
Marktkap. 115,24 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Wachstum im Upstream-Geschäft und der Umfang des notwendigen Betriebskapitals hätten die Ergebnisse des Ölkonzerns positiv beeinflusst, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
52,79 €
|Abst. Kursziel*:
9,87%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
52,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,48%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|12:21
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
