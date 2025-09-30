TotalEnergies Aktie
Marktkap. 112,92 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies nach dem Strategie-Update mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Der Ölkonzern strebe weiterhin ein durchschnittliches jährliches Wachstum der Förderung von 3 Prozent sowie einen Anstieg des Free Cashflow von 10 Milliarden US-Dollar bis 2030 an, schrieb Henry Tarr am Dienstag. Er nahm deshalb nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vor./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
51,22 €
|Abst. Kursziel*:
11,28%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
51,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,35%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
