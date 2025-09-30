DAX 23.859 -0,1%ESt50 5.521 -0,2%Top 10 Crypto 16,01 +1,0%Dow 46.398 +0,2%Nas 22.660 +0,3%Bitcoin 98.102 +1,0%Euro 1,1758 +0,2%Öl 65,70 -2,0%Gold 3.891 +0,8%
Marktkap. 112,92 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850727

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120271

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TTFNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TotalEnergies Hold

10:46 Uhr
TotalEnergies Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies nach dem Strategie-Update mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Der Ölkonzern strebe weiterhin ein durchschnittliches jährliches Wachstum der Förderung von 3 Prozent sowie einen Anstieg des Free Cashflow von 10 Milliarden US-Dollar bis 2030 an, schrieb Henry Tarr am Dienstag. Er nahm deshalb nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vor./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Hold

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
51,22 €		 Abst. Kursziel*:
11,28%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
51,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,35%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

10:46 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.25 TotalEnergies Buy UBS AG
30.09.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

