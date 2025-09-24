Wirtschaftsaussichten

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von TotalEnergies von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft.

Henry Tarr schraubte seine Erwartungen für die Ölpreise in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse angesichts schwächerer Wirtschaftsaussichten zurück. Seine Ergebniserwartungen an die Konzerne sinken für 2026 im Schnitt um 6 Prozent. TotalEnergies setze auf Investitionen in künftiges Wachstum, die aber zunächst das Ausschüttungspotenzial limitieren. Tarrs Favoriten heißen BP, Repsol und Shell.

Wer­bung Wer­bung

Die TotalEnergies-Aktie verliert in Paris zeitweise 1,07 Prozent auf 52,93 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)