Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 183,37 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell von 3100 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting lässt in seinem Ausblick auf Europas Ölbranche für 2026 nur noch Shell und Repsol auf "Overweight". Er sieht damit inzwischen mehr Werte skeptisch als optimistisch. Dabei sind Shell sein absoluter Branchenfavorit. Er strich den Namen jedoch von der "Analyst Focus List" (AFL) mit den insgesamt besten Anlageideen von JPMorgan./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
32,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
28,00 £
|Abst. Kursziel*:
14,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,10 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|08:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|26.11.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|06.12.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG