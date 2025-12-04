DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.415 -0,1%Top 10 Crypto 12,20 -2,5%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 79.221 +0,1%Euro 1,1667 +0,2%Öl 63,20 -0,3%Gold 4.224 +0,4%
JP Morgan Chase & Co.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

08:51 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell von 3100 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting lässt in seinem Ausblick auf Europas Ölbranche für 2026 nur noch Shell und Repsol auf "Overweight". Er sieht damit inzwischen mehr Werte skeptisch als optimistisch. Dabei sind Shell sein absoluter Branchenfavorit. Er strich den Namen jedoch von der "Analyst Focus List" (AFL) mit den insgesamt besten Anlageideen von JPMorgan./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
32,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,00 £		 Abst. Kursziel*:
14,31%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:51 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
03.11.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy UBS AG
31.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Shell (ex Royal Dutch Shell) zu myNews hinzufügen