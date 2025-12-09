DAX 24.401 +0,4%ESt50 5.782 +0,5%MSCI World 4.451 +0,2%Top 10 Crypto 12,33 +1,5%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.681 -0,1%Euro 1,1730 -0,1%Öl 61,70 +0,2%Gold 4.317 +0,9%
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

30,80 EUR -0,28 EUR -0,90 %
STU
27,02 GBP -0,05 GBP -0,18 %
LSE
Marktkap. 176,88 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

Goldman Sachs Group Inc.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

10:11 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Shell (ex Royal Dutch Shell)
30,80 EUR -0,28 EUR -0,90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 39 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna liegt mit seinen Schätzungen unter dem Konsens, wie er am Freitag in einem Ausblick auf die Berichtssaison und 2026 für Europas Ölkonzerne schrieb. Er sieht enorme Rückschlagrisiken für den Brent-Preis und erwartet Druck auf die Aktienrückkäufe der Konzerne. Der Experte setzt auf defensive, starke Bilanzen, eine vergleichsweise geringe Ölpreissensibilität und niedrige Profitabilitätsschwellen bei der Förderung./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 01:23 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,01 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,02 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

05.12.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
03.11.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy UBS AG
31.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
