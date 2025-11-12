DAX 23.761 -0,5%ESt50 5.658 -0,6%MSCI World 4.337 -0,1%Top 10 Crypto 12,94 +2,5%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.292 +1,2%Euro 1,1602 -0,2%Öl 64,39 +0,2%Gold 4.079 +0,0%
Profil

TotalEnergies Aktie

Marktkap. 121,82 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

12:21 Uhr
TotalEnergies Outperform
TotalEnergies
TotalEnergies
56,50 EUR 0,18 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Biraj Borkhataria verweist in einer am Montag vorliegenden Studie auf den Kauf einer 50-Prozent-Beteiligung an einem Portfolio von Anlagen zur flexiblen Energieerzeugung von EPH. Damit senkte der Ölkonzern die Risiken mit Blick auf seine Wachstumspläne für die Energieerzeugung./rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:56 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
56,47 €		 Abst. Kursziel*:
23,96%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
56,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,89%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

12:21 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
31.10.25 TotalEnergies Buy UBS AG
30.10.25 TotalEnergies Buy UBS AG
30.10.25 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net TotalEnergies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
finanzen.net So stuften die Analysten die TotalEnergies-Aktie im vergangenen Monat ein
Dow Jones TotalEnergies-Aktie dennoch rot: Gewinnsprung im dritten Quartal
dpa-afx ROUNDUP/Trotz gesunkener Ölpreise: Totalenergies verdient gut - Aktienkurs fällt
Dow Jones KORREKTUR: Totalenergies verzeichnet Gewinnsprung im dritten Quartal
dpa-afx Trotz gesunkener Ölpreise: Totalenergies verdient gut
Financial Times TotalEnergies buys €5.1bn stake in Křetínský power projects
Financial Times TotalEnergies buys €5.1bn stake in Křetínský power projects
reNEWS TotalEnergies buys 50% of EPH flexgen assets
EN, TOTAL TotalEnergies accelerates its gas-to-power integration strategy in Europe by acquiring 50% of a portfolio of flexible power generation assets from EPH
EN, TOTAL TotalEnergies Commits $100 Million to Climate Investment in support of the OGDC Community
EN, TOTAL COP30: TotalEnergies Commits $100 Million to Climate Investment in support of the OGDC Community
EN, TOTAL COP30: Oil & Gas Decarbonization Charter sustains momentum with annual report launch
Financial Times TotalEnergies chief backs outlook of extended life for oil and gas use as ‘reality’
