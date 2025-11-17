DAX 23.152 -0,1%ESt50 5.514 -0,4%MSCI World 4.254 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -3,0%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 78.928 -1,5%Euro 1,1576 -0,1%Öl 64,39 -0,7%Gold 4.084 +0,4%
Top News
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
TotalEnergies Aktie

Marktkap. 122,47 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
JP Morgan Chase & Co.

TotalEnergies Overweight

08:31 Uhr
TotalEnergies
55,70 EUR -0,20 EUR -0,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Totalenergies mit einem Kursziel von 58,50 Euro auf "Overweight" belassen. Investoren hätten mit Blick auf die Abmachung mit dem tschechischen Energieunternehmen EPH zum 50-prozentigen Kauf einer Stromerzeugungsplattform betont, dass die Transaktion strategisch passe, und die damit einhergehende Reduzierung der Investitionen begrüßt, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. Der Preis sei indes auf weniger Zustimmung gestoßen. Loftings Urteil fällt positiver aus. Denn die gesicherte Kapazitätsvergütung entspreche 40 Prozent der Bruttomarge und übersteige die Fixkosten. Dazu kämen Integrations- und Handelsvorteile durch Zielmärkte in der EU. Angesichts des Wachstumspotenzials des Portfolios erscheine die implizierte Bewertung zudem günstig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



Analysen zu TotalEnergies

08:31 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
18.11.25 TotalEnergies Buy UBS AG
17.11.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

