TotalEnergies Aktie

55,40 EUR -0,62 EUR -1,11 %
STU
55,36 EUR -1,24 EUR -2,19 %
LSE
Marktkap. 121,82 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTFNF

TotalEnergies Kaufen

12:46 Uhr
TotalEnergies Kaufen
TotalEnergies
55,40 EUR -0,62 EUR -1,11%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Totalenergies von 60 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der vereinbarten 50-Prozent-Übernahme einer Stromerzeugungsplattform des tschechischen Energieunternehmens EPH habe der Öl- und Gaskonzern "einen Coup gelandet" und befinde sich nun "auf Augenhöhe mit den großen europäischen Stromproduzenten", schrieb Werner Eisenmann in seinem Kommentar vom Dienstag. Mit der Wachstumsstrategie, dem unkorrelierten Stromgeschäft, der Stärke bei Flüssigerdgas und hohen fossilen Reserven grenzten sich die Franzosen positiv von vielen Konkurrenten ab. Zudem gehe der Schuldenabbau zügig voran. Die Bewertung erscheine vor diesem Hintergrund zu niedrig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
55,53 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
55,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

