DAX gibt nach -- Wall Street stabil erwartet -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely im Fokus
Plug Power sichert sich neuen Großauftrag - Analyst senkt Kursziel - Aktie rutscht ab
Darum legen die Ölpreise etwas zu
Milliardendeal

TotalEnergies-Aktie im Plus: Kretinsky wird einer der größten Aktionäre

17.11.25 13:52 Uhr
TotalEnergies-Aktie steigt: Tschechischer Investor wird einer der größten Einzelaktionäre | finanzen.net

Der tschechische Investor Daniel Kretinsky wird zu einem der größten Einzelaktionäre des französischen Energiekonzerns TotalEnergies.

TotalEnergies
TotalEnergies habe mit Kretinskys tschechischem Energieunternehmen EPH eine Abmachung zum 50-prozentigen Kauf einer Stromerzeugungsplattform getroffen, die aus Gas- und Biomassekraftwerken und Batteriespeichersystemen besteht, teilte der französische Energieriese mit. Im Gegenzug für den Anteil erhalte EPH TotalEnergies-Aktien im Wert von 5,1 Milliarden Euro. Dies entspreche 4,1 Prozent des Grundkapitals von TotalEnergies, womit EPH zu einem der größten Einzelaktionäre werde.

Die Plattform besteht aus Kraftwerken und Batteriespeichersystemen in Italien, Großbritannien, Irland, den Niederlanden und Frankreich, die bereits in Betrieb oder in Bau sind und über eine Bruttokapazität von mehr als 14 Gigawatt verfügen. Beide Partner wollen die Kraftwerke in einem Gemeinschaftsunternehmen betreiben.

Für den bisher primär auf die Förderung von Öl und Gas konzentrierten französischen Konzern passt der Deal nach eigenen Angaben in die Strategie, seine Position auf den europäischen Strommärkten zu stärken, unter anderem um der steigenden Nachfrage von Rechenzentren gerecht zu werden.

Die TotalEnergies-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,59 Prozent höher bei 56,56 Euro.

/evs/DP/men

PARIS (dpa-AFX)

Analysen zu TotalEnergies

DatumRatingAnalyst
12:21TotalEnergies OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025TotalEnergies KaufenDZ BANK
31.10.2025TotalEnergies BuyUBS AG
30.10.2025TotalEnergies BuyUBS AG
30.10.2025TotalEnergies HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025TotalEnergies HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025TotalEnergies HoldJefferies & Company Inc.
15.10.2025TotalEnergies HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2025TotalEnergies HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025TotalEnergies HoldJefferies & Company Inc.
29.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.

