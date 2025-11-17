TotalEnergies-Aktie im Plus: Kretinsky wird einer der größten Aktionäre
Der tschechische Investor Daniel Kretinsky wird zu einem der größten Einzelaktionäre des französischen Energiekonzerns TotalEnergies.
TotalEnergies habe mit Kretinskys tschechischem Energieunternehmen EPH eine Abmachung zum 50-prozentigen Kauf einer Stromerzeugungsplattform getroffen, die aus Gas- und Biomassekraftwerken und Batteriespeichersystemen besteht, teilte der französische Energieriese mit. Im Gegenzug für den Anteil erhalte EPH TotalEnergies-Aktien im Wert von 5,1 Milliarden Euro. Dies entspreche 4,1 Prozent des Grundkapitals von TotalEnergies, womit EPH zu einem der größten Einzelaktionäre werde.
Die Plattform besteht aus Kraftwerken und Batteriespeichersystemen in Italien, Großbritannien, Irland, den Niederlanden und Frankreich, die bereits in Betrieb oder in Bau sind und über eine Bruttokapazität von mehr als 14 Gigawatt verfügen. Beide Partner wollen die Kraftwerke in einem Gemeinschaftsunternehmen betreiben.
Für den bisher primär auf die Förderung von Öl und Gas konzentrierten französischen Konzern passt der Deal nach eigenen Angaben in die Strategie, seine Position auf den europäischen Strommärkten zu stärken, unter anderem um der steigenden Nachfrage von Rechenzentren gerecht zu werden.
Die TotalEnergies-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,59 Prozent höher bei 56,56 Euro.
PARIS (dpa-AFX)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:21
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
