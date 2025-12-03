TotalEnergies Aktie
Marktkap. 123,57 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 58,50 auf 55 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Matthew Lofting lässt in seinem Ausblick auf Europas Ölbranche für 2026 nur noch Shell und Repsol auf "Overweight". Er sieht damit inzwischen mehr Werte skeptisch als optimistisch. Die Bewertungen von Total und Shell unterschieden sich kaum, so Lofting. Bei Letzteren ist er aber überzeugter vom Cashflow-Profil./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
57,19 €
|Abst. Kursziel*:
-3,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
56,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,42%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|08:46
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|25.11.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|25.11.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|25.11.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)