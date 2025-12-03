DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.415 -0,1%Top 10 Crypto 12,20 -2,5%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 79.221 +0,1%Euro 1,1667 +0,2%Öl 63,20 -0,3%Gold 4.224 +0,4%
Bank of America bewegt Rüstungsriesen: So reagieren die Aktien von RENK, HENSOLDT und Rheinmetall
Meta setzt den Rotstift an! Investoren begrüßen die milliardenschweren Kürzungen im Metaverse!
TotalEnergies Aktie

Marktkap. 123,57 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
JP Morgan Chase & Co.

TotalEnergies Neutral

08:46 Uhr
TotalEnergies Neutral
TotalEnergies
56,95 EUR -0,28 EUR -0,49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 58,50 auf 55 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Matthew Lofting lässt in seinem Ausblick auf Europas Ölbranche für 2026 nur noch Shell und Repsol auf "Overweight". Er sieht damit inzwischen mehr Werte skeptisch als optimistisch. Die Bewertungen von Total und Shell unterschieden sich kaum, so Lofting. Bei Letzteren ist er aber überzeugter vom Cashflow-Profil./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
57,19 €		 Abst. Kursziel*:
-3,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
56,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,42%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

08:46 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 TotalEnergies Buy UBS AG
26.11.25 TotalEnergies Buy UBS AG
25.11.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
19.11.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net Langfristige Performance EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones TotalEnergies-Aktie steigt: Projektpartner decken fehlende Mittel nach Staat-Rückzug
finanzen.net November 2025: So schätzen Experten die TotalEnergies-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx TotalEnergies-Aktie im Plus: Kretinsky wird einer der größten Aktionäre
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Zacks Chevron & TotalEnergies Deepen Offshore Exploration Ties in Nigeria
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Palantir Technologies, Philip Morris International, TotalEnergies, Natural Resource Partners and Genie Energy
EN, TOTAL Mozambique LNG: Clarification by TotalEnergies on Financing of the Project
Benzinga Japan&#39;s Gas Majors Rally Behind TotalEnergies Nebraska Project To Drive Clean Gas Growth
EN, TOTAL TotalEnergies, TES, Osaka Gas, Toho Gas and ITOCHU Partner Up to Develop the Live Oak Project for e-NG Production in Nebraska
Zacks Top Analyst Reports for Palantir, Philip Morris & TotalEnergies
Benzinga TotalEnergies Sells 40% Stake In Nigeria Offshore Blocks To Chevron
EN, TOTAL Exploration: TotalEnergies Strengthens its Global Collaboration with Chevron
