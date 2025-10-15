TotalEnergies Aktie
Marktkap. 106,96 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Mark Wilson passte am Donnerstag sein Bewertungsmodell nach einem Zwischenbericht des Öl- und Gaskonzerns und vor dessen Zahlen für das dritte Quartal etwas an. In der Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen dürfte es um mögliche weitere Zukäufe im US-Gasgeschäft gehen sowie um die Aktivitäten in Namibia und die Nachhaltigkeit der Aktienrückkäufe./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
52,51 €
|Abst. Kursziel*:
10,45%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
52,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,33%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|16:16
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16:16
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|03.10.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:16
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.