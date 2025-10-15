Jefferies & Company Inc.

TotalEnergies Hold

TotalEnergies 52,57 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Mark Wilson passte am Donnerstag sein Bewertungsmodell nach einem Zwischenbericht des Öl- und Gaskonzerns und vor dessen Zahlen für das dritte Quartal etwas an. In der Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen dürfte es um mögliche weitere Zukäufe im US-Gasgeschäft gehen sowie um die Aktivitäten in Namibia und die Nachhaltigkeit der Aktienrückkäufe./ajx/he

