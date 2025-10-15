DAX 24.177 +0,0%ESt50 5.629 +0,4%MSCI World 4.325 +0,5%Top 10 Crypto 15,12 -0,7%Nas 22.849 +0,8%Bitcoin 95.098 +0,0%Euro 1,1673 +0,2%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
TotalEnergies Aktie

52,57 EUR +0,84 EUR +1,62 %
STU
52,51 EUR +0,51 EUR +0,98 %
LSE
Marktkap. 106,96 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTFNF

Jefferies & Company Inc.

TotalEnergies Hold

16:16 Uhr
TotalEnergies Hold
TotalEnergies
52,57 EUR 0,84 EUR 1,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Mark Wilson passte am Donnerstag sein Bewertungsmodell nach einem Zwischenbericht des Öl- und Gaskonzerns und vor dessen Zahlen für das dritte Quartal etwas an. In der Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen dürfte es um mögliche weitere Zukäufe im US-Gasgeschäft gehen sowie um die Aktivitäten in Namibia und die Nachhaltigkeit der Aktienrückkäufe./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
52,51 €		 Abst. Kursziel*:
10,45%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
52,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,33%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

