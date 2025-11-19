DAX 23.573 +0,5%ESt50 5.619 +0,8%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,87 -2,7%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.087 -0,6%Euro 1,1571 +0,0%Öl 62,45 -0,3%Gold 4.171 +1,0%
TotalEnergies Aktie

56,43 EUR +0,27 EUR +0,48 %
52,61 CHF +0,13 CHF +0,24 %
Marktkap. 121,08 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTFNF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 58 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern dürfte im kommenden Jahr davon profitieren, dass sich der Fokus der Investoren zunehmend auf das langfristige Produktionswachstum sowie die Qualität der Investitionen richte, schrieb Henri Patricot in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Mit der gesenkten Planung für Aktienrückkäufe und Ausgaben sehe der Finanzrahmen nun robuster aus./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,39 €		 Abst. Kursziel*:
9,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,87%
Analyst Name:
Henri Patricot 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

12:31 TotalEnergies Buy UBS AG
25.11.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
19.11.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
18.11.25 TotalEnergies Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net Profitable TotalEnergies-Anlage? EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx TotalEnergies-Aktie im Plus: Kretinsky wird einer der größten Aktionäre
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net TotalEnergies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
finanzen.net So stuften die Analysten die TotalEnergies-Aktie im vergangenen Monat ein
Dow Jones TotalEnergies-Aktie dennoch rot: Gewinnsprung im dritten Quartal
Benzinga TotalEnergies Demobilizes Le Havre LNG Terminal As Europe&#39;s Gas Markets Stabilize
EN, TOTAL France: TotalEnergies Demobilizes Its Floating LNG Terminal in Le Havre
reNEWS Knight Frank agrees new TotalEnergies contract
EN, TOTAL Nigeria: TotalEnergies Completes the Divestment of its Non-Operated Interest in the Bonga Field
Zacks Chevron & TotalEnergies Lead Bidding War for Galp's Namibia Project
EN, TOTAL Mozambique LNG: Clarification by TotalEnergies
EN, TOTAL Nigeria: TotalEnergies increases its interest in OPL257
reNEWS TotalEnergies files permits for German offshore
