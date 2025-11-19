TotalEnergies Aktie
Marktkap. 121,08 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 58 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern dürfte im kommenden Jahr davon profitieren, dass sich der Fokus der Investoren zunehmend auf das langfristige Produktionswachstum sowie die Qualität der Investitionen richte, schrieb Henri Patricot in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Mit der gesenkten Planung für Aktienrückkäufe und Ausgaben sehe der Finanzrahmen nun robuster aus./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,39 €
|Abst. Kursziel*:
9,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,87%
|
Analyst Name:
Henri Patricot
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|12:31
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|25.11.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.