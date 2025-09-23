DAX23.571 -0,2%ESt505.463 -0,2%Top 10 Crypto15,50 +1,6%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.622 +0,8%Euro1,1770 -0,4%Öl67,82 ±0,0%Gold3.769 +0,1%
DAX stabil -- Asien schließt freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
1,5-Gigawatt-Windpark

TotalEnergies-Aktie gesucht: Milliardeninvestition in französischen Windpark

24.09.25 11:01 Uhr
TotalEnergies investiert Milliardensumme in französischen Windpark - Aktie gesucht | finanzen.net

Der französische Energiekonzern TotalEnergies hat gemeinsam mit RWE in einer Windkraft-Ausschreibung den Zuschlag zum Bau und Betrieb eines Offshore-Windparks in Frankreich erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
36,98 EUR 0,37 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
52,52 EUR 0,02 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Investition in die Planung, den Bau und den Betrieb des Windparks Centre Manche 2 werde sich auf insgesamt rund 4,5 Milliarden Euro belaufen, teilte TotalEnergies mit. Dies sei die größte Investition des Konzerns in Frankreich seit 30 Jahren. Der 1,5-Gigawatt-Windpark vor der Küste der Normandie soll mehr als eine Million Haushalte mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgen.

Wer­bung

RWE habe im Zuge einer strategischen Überprüfung seiner Investitionen den Wunsch geäußert, aus dem Konsortium auszusteigen, vorbehaltlich der Zustimmung der französischen Behörden. TotalEnergies werde das Projekt aber in jedem Fall weiterverfolgen, alle Verpflichtungen des Konsortiums übernehmen und vorschlagen, einen neuen Partner in das Projekt aufzunehmen, teilte der Konzern weiter mit.

An der Euronext Paris steigt die TotalEnergies-Aktie zwischenzeitlich um 0,229 Prozent auf 52,51 Euro.

DOW JONES

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
