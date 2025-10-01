DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.314 +0,2%Top 10 Crypto16,38 +3,3%Nas22.698 +0,2%Bitcoin100.462 +3,4%Euro1,1726 -0,1%Öl65,52 -2,3%Gold3.868 +0,3%
DAX aktuell

24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX schließt zum Start ins Schlussquartal höher - US-Shutdown im Fokus

01.10.25 17:45 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX schließt nach US-Shutdown stark - 24.000-Punkte-Marke zurückerobert

Der DAX zeigte sich im Mittwochshandel stärker. Auf anfängliche Abgaben folgten Gewinne. Was den Markt bewegte.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.113,6 PKT 232,9 PKT 0,98%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann den Mittwochshandel 0,5 Prozent tiefer bei 23.755,23 Punkten. Danach blieb er zunächst im Minus, konnte sich dann aber nach oben und auf grünes Terrain absetzen. Im Laufe des Tages baute er seine Gewinne aus, dabei konnte er sogar die 24.000er-Marke wieder überwinden. Letztlich stand ein Plus von 0,98 Prozent bei 24.113,62 Punkten an der Kurstafel.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

US-Shutdown im Blick

Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich in der Nacht zu Mittwoch vor Mitternacht (Ortszeit/06.00 Uhr MESZ) nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat. Die Demokraten und Republikaner schoben sich jeweils gegenseitig die Schuld dafür zu.

Kein fristgerechter Arbeitsmarktbericht?

"Als Resultat des 'Shutdowns' könnte der Arbeitsmarktbericht am Freitag nicht pünktlich erscheinen", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Das seien Daten, auf die man in New York und Frankfurt angesichts der hohen Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank sehnlichst warte. "Nimmt man den Investoren diese Daten, wenn auch nur für wenige Tage, bringt man Traditionen aus dem Rhythmus, und Unsicherheit macht sich breit", fuhr der Experte fort. Unsicherheit wiederum äußere sich in den Kursen oft durch höhere Schwankungen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

