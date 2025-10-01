Aktienempfehlung Porsche Automobil-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Deutsche Bank AG hat die Porsche Automobil-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Werte in diesem Artikel
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte seine Schätzungen für die VW-Konzernholding in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an die jüngste Gewinnwarnung des Sportwagenbauers Porsche AG an. Außerdem berücksichtigte er in seinem Modell die in diesem Jahr zugeflossenen Dividenden.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Porsche Automobil-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktie notierte um 10:16 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 33,57 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 37,03 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 63.601 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2025 um 2,5 Prozent. Die kommenden Q3 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Weitere Porsche Automobil News
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
