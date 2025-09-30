Nike Aktie
Marktkap. 87,29 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nike nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Nach dem Ergebnistief im vorangegangenen Quartal habe der Sportwarenhersteller eine klare Trendwende hingelegt und mit Umsatz und Margen die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 04:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 90,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 73,67
|Abst. Kursziel*:
22,17%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 73,19
|Abst. Kursziel aktuell:
22,97%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 86,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
