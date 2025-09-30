DAX 24.114 +1,0%ESt50 5.581 +0,9%Top 10 Crypto 16,25 +2,5%Dow 46.379 +0,0%Nas 22.701 +0,2%Bitcoin 100.726 +3,7%Euro 1,1722 -0,1%Öl 65,79 -1,9%Gold 3.871 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Rally geht weiter: Börsenstar DroneShield-Aktie erneut mit heftigem Kurssprung Rally geht weiter: Börsenstar DroneShield-Aktie erneut mit heftigem Kurssprung
3. Quartal 2025: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel 3. Quartal 2025: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nike Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nike Aktien-Sparplan
62,52 EUR +3,02 EUR +5,08 %
STU
73,19 USD +3,43 USD +4,92 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 87,29 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 866993

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US6541061031

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NKE

Bernstein Research

Nike Outperform

18:06 Uhr
Nike Outperform
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
62,52 EUR 3,02 EUR 5,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nike nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Nach dem Ergebnistief im vorangegangenen Quartal habe der Sportwarenhersteller eine klare Trendwende hingelegt und mit Umsatz und Margen die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 04:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 04:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Outperform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 90,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 73,67		 Abst. Kursziel*:
22,17%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 73,19		 Abst. Kursziel aktuell:
22,97%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 86,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

18:06 Nike Outperform Bernstein Research
15:41 Nike Kaufen DZ BANK
10:11 Nike Neutral UBS AG
10:01 Nike Equal Weight Barclays Capital
09:21 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net Profitable TotalEnergies-Anlage? EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr bedeutet EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr bedeutet
Dow Jones Totalenergies verkauft Beteiligung an drei Öl- und Gasfeldern in Norwegen
finanzen.net TotalEnergies-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Totalenergies - 'Overweight'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Totalenergies auf 70 Euro - 'Outperform'
Dow Jones Totalenergies kündigt Kostensenkungen und Produktionsziele bis 2030 an
Dow Jones TotalEnergies-Aktie fällt: 50 Prozent an Nordamerika-Solargeschäft wird an KKR verkauft - Kürzung von Investitionen
dpa-afx Ölkonzern Totalenergies kürzt Investitionen - Ausschüttung an Aktionäre bleibt
finanzen.net Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
EN, TOTAL Norway: TotalEnergies divests its non-operated interest in West Ekofisk, Albuskjell and Tommeliten Gamma fields
EN, TOTAL Renewables: TotalEnergies Divests 50% of a 270 MW Portfolio in France
reNEWS TotalEnergies plans to cut green spending
EN, TOTAL 2025 Strategy and Outlook Presentation
reNEWS TotalEnergies sells 50% stake in 1.4GW US solar
EN, TOTAL United States: TotalEnergies Pursues its Gas Value Chain Integration by Acquiring Producing Assets in the Anadarko Basin
EN, TOTAL Renewables: TotalEnergies Divests 50% of 1.4 GW Solar Portfolio in North America
Business Times TotalEnergies pressured on payouts, green strategy after debts double
RSS Feed
TotalEnergies zu myNews hinzufügen