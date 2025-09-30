DAX 23.974 +0,4%ESt50 5.546 +0,3%Top 10 Crypto 16,09 +1,5%Dow 46.398 +0,2%Nas 22.660 +0,3%Bitcoin 99.259 +2,2%Euro 1,1720 -0,1%Öl 65,89 -1,7%Gold 3.889 +0,8%
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Danone und Lifeway im Fokus
Sartorius Stedim Biotech Aktie

170,50 EUR +1,00 EUR +0,59 %
STU
169,15 EUR -1,95 EUR -1,14 %
GVIE
Marktkap. 16,64 Mrd. EUR

KGV 104,29 Div. Rendite 0,37%
WKN A2AJKS

ISIN FR0013154002

Symbol SDMHF

Barclays Capital

10:51 Uhr
Sartorius Stedim Biotech
170,50 EUR 1,00 EUR 0,59%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
169,15 €		 Abst. Kursziel*:
41,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
170,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,76%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

10:51 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
12.08.25 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.25 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.07.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

