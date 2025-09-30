Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 16,64 Mrd. EURKGV 104,29 Div. Rendite 0,37%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
169,15 €
|Abst. Kursziel*:
41,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
170,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,76%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
232,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|10:51
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|12.08.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.07.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
