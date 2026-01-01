DAX25.374 +0,5%Est506.010 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,21 +1,4%Nas23.688 +0,1%Bitcoin78.042 -0,1%Euro1,1678 +0,4%Öl63,22 +0,3%Gold4.619 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 Amazon 906866 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Wall Street uneins -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- NVIDIA, VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Bereich um 25.500 Punkte - Discount Short (PK2NVK) Hot Stocks heute: Trade der Woche: Bereich um 25.500 Punkte - Discount Short (PK2NVK)
TKMS: Strategischer Durchbruch in Indien - ein 8 Mrd. Euro-Auftrag bahnt sich an! TKMS: Strategischer Durchbruch in Indien - ein 8 Mrd. Euro-Auftrag bahnt sich an!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!
DAX aktuell

"Woche der Wahrheit" voraus? DAX setzt sich nach oben ab - 25.400er-Marke zeitweise überschritten

12.01.26 16:21 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX schüttelt Verschnaufpause ab - neue Rekorde! | finanzen.net

Nach dem starken Jahresstart am deutschen Aktienmarkt atmeten Anleger am Montag zunächst durch. Lange hielt die Seitwärtstendenz jedoch nicht, es sind neue Hochs zu sehen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.371,1 PKT 109,5 PKT 0,43%
Charts|News|Analysen

Der DAX ging 0,05 Prozent niedriger bei 25.248,37 Punkten in die neue Handelswoche. Gegen Mittag dreht er deutlicher ins Plus. Mit einem Tageshoch von bisher 25.414,83 Zählern konnte das Börsenbarometer noch eine neue Bestmarke erreichen und erstmals in seiner Geschichte über der 25.400er-Marke notieren.

Wer­bung

Der jüngste DAX-Rekord

Zuvor hatte der DAX am Freitag bei 25.281,18 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.261,64 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Erste Börsenwoche 2026 voller Erfolg für den DAX

Deutsche Aktien hätten einen "fulminanten Start" in das neue Jahr gehabt und inzwischen sei der "DAX aus technischer Sicht massiv überkauft", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die vergangenen Handelstage. "Jetzt steht den Börsen so etwas wie 'die Woche der Wahrheit' bevor", erwartet er, denn allmählich die Berichtssaison für das vierte Quartal 2025 stehe ins Haus. Da müsse sich zeigen, ob die steigenden Aktienkurse auch von steigenden Unternehmensgewinnen gestützt würden.

Trotz immenser geopolitischer Risiken hat der deutsche Leitindex seine positive Historie im ersten Monat des Jahres bislang bestätigt. Als zentraler Kurstreiber gilt die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft 2026 dank eines immensen Infrastruktur-Pakets.

Wer­bung

Zinssenkungen in den USA voraus?

Aber auch die Entwicklungen in den USA schieben das deutsche Börsenbarometer an. So hatte erst am Freitag etwa der Arbeitsmarktbericht in den Vereinigten Staaten der Rekordjagd hierzulande weitere Impulse geliefert. Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank, der von einer "klar erkennbaren Schwäche am Jobmarkt der USA" schrieb, sieht für die US-Notenbank Fed nun "Raum für mehr Zinssenkungen, als es die Projektionen derzeit vorsehen".

Derweil nahm der Streit zwischen Trump und Powell Fahrt auf: Der Fed-Chef wies strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurück. Powell zufolge stellte das US-Justizministerium der Fed am Freitag Vorladungen zu und drohte mit einer Anklage.

Iran-Krise im Blick

Zudem gehen im Iran die Massenproteste gegen das Regime trotz wachsender Todeszahlen, exzessiver Drohungen des Sicherheitsapparats und einer nahezu vollständigen Internetsperre weiter. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist nun nach eigenen Angaben bereit, neue Sanktionen gegen den Iran vorzuschlagen. Zudem erhöhte US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Islamische Republik.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

16:21"Woche der Wahrheit" voraus? DAX setzt sich nach oben ab - 25.400er-Marke zeitweise überschritten
15:57Starker Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags fester
15:50Hersteller verkaufen weniger: China und US-Zölle lasten bei VW und Mercedes auf dem Absatz
15:30Absatz von Mercedes bricht ein - auch VW leidet unter US-Zöllen und schwachem China-Geschäft
15:11Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
14:59Aktien Frankfurt: Dax setzt Rekordrally fort und steigt über 25.400 Punkte
14:51VW-Absatz in China und den USA bricht ein
14:19Airbus erhält Auftrag für 340 weitere Oneweb-Satelliten von Eutelsat
mehr