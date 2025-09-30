DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 43,04 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem zollbedingten Nachfragevorlauf im zweiten Quartal zeichne sich für die europäischen Logistikunternehmen eine schwächere Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte ab, schrieb Alex Irving in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Er geht davon aus, dass DHL das Ergebnisziel (Ebit) für 2025 reduzieren wird./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:00 / UTC
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
38,16 €
|Abst. Kursziel*:
10,06%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
37,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,99%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
