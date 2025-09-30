DAX 23.881 +0,6%ESt50 5.511 -0,3%Top 10 Crypto 15,64 -1,3%Dow 46.398 +0,2%Nas 22.660 +0,3%Bitcoin 97.144 +0,0%Euro 1,1768 +0,3%Öl 66,31 -1,1%Gold 3.867 +0,2%
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX mit schwachem Oktoberstart -- Nikkei fällt - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- Lithium Americas, QUALCOMM, Wolfspeed, Gold, BVB im Fokus
Top News
VW-Aktie schwächelt: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten VW-Aktie schwächelt: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet DHL-Aktie mit Outperform Neue Analyse: Bernstein Research bewertet DHL-Aktie mit Outperform
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

37,84 EUR -0,17 EUR -0,45 %
STU
Marktkap. 43,04 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

Bernstein Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform

09:11 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
37,84 EUR -0,17 EUR -0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem zollbedingten Nachfragevorlauf im zweiten Quartal zeichne sich für die europäischen Logistikunternehmen eine schwächere Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte ab, schrieb Alex Irving in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Er geht davon aus, dass DHL das Ergebnisziel (Ebit) für 2025 reduzieren wird./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
38,16 €		 Abst. Kursziel*:
10,06%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
37,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,99%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

22.09.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
22.09.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Deutsche Bank AG
11.09.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

