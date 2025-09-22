Nikkei 225 steigt deutlich -- Rheinmetall verspricht sichere Jobs bei Lürssen-Deal -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Novartis im Fokus
Weißes Haus: Unterzeichnung des TikTok-Deals in Kürze erwartet. xAI-Finanzierungsrunde über 10 Milliarden Dollar? Musk dementiert Bericht.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Freitag wenig bewegt.
Der DAX stieg anfänglich leicht. Im Verlauf rutschte er jedoch in die Verlustzone und gab letztlich 0,15 Prozent auf 23.639,41 Punkte nach.
Der TecDAX notierte anfänglich knapp im Minus und weitete seine Verluste im Laufe des Tages etwas aus, wobei er 0,6 Prozent tiefer bei 3.631,92 Einheiten in den Feierabend ging.
Im August sind die Erzeugerpreise zwar etwas stärker als erwartet gesunken, eine nennenswerte Reaktion blieb jedoch aus. Im Fokus der Anleger stand der große Verfall an den Terminbörsen. "Der September-Verfall zählt zu den großen vier Verfallterminen des Jahres", erklärte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners laut der Deutschen Presse-Agentur. An solchen Tagen kommt es häufig zu spürbaren Schwankungen bei Aktienkursen und Indizes - selbst ohne neue Nachrichten -, da viele Anleger ihre Derivatepositionen kurz vor Ablauf der Fristen anpassen oder glattstellen.
Anleger an den europäischen Aktienmärkten hielten sich am Freitag zurück.
Der EURO STOXX 50 startete kaum verändert und schwankte im Verlauf zwischen Gewinn- und Verlustzone. Letztendlich schloss er die Sitzung minimale 0,03 Prozent höher bei 5.458,42 Punkten ab.
Im Mittelpunkt des Handelstages stand der große Verfall an den Terminbörsen, an dem sämtliche Optionen und Futures mit September-Laufzeit auslaufen. Solche Verfalltage sorgen erfahrungsgemäß für erhöhte Volatilität - vor dem Wochenende hielten sich die Ausschläge jedoch in Grenzen.
Die US-Börsen zeigten sich am Freitag mit positiver Tendenz und markierten sogar neue Rekordhochs.
Der Dow Jones zog um 0,37 Prozent auf 46.315,27 Punkte an und schloss damit auf Rekordniveau.
Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte nach oben und legte um 0,72 Prozent auf 22.631,48 Zähler zu - ebenfalls ein neues Allzeithoch.
Die Fed hat den Leitzins am Mittwochabend erwartungsgemäß um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und den Ausblick auf den künftigen Zinspfad recht vage gehalten, das beschert den US-Indizes teils neue Bestmarken. Bei der UBS sieht man Potenzial für weitere Kurssteigerungen. Kurzfristig sind die Experten für globale Aktien jedoch eher neutral gestimmt und raten Anlegern daher, schrittweise zu investieren.
Zum Wochenstart weisen die wichtigsten Börsen in Asien gemischte Vorzeichen auf.
In Japan klettert der Nikkei 225 gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 1,32 Prozent auf 45.640 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit bei 3.823 Zählern nur um knappe 0,07 Prozent höher.
In Hongkong fällt der Hang Seng derweil um 1,00 Prozent auf 26.281 Punkte.
In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 am Montag ein deutliches Plus und macht die Verluste vom Freitag vollständig wett. Vor dem Wochenende hatte die Bank of Japan (BoJ) die Märkte belastet, indem sie zwar die Zinsen unverändert ließ, zugleich aber einen schrittweisen Abbau ihrer ETF-Bestände ankündigte. Beobachter betonen jedoch, dass die geplanten jährlichen Verkäufe nur einen kleinen Teil der Gesamtposition ausmachen. BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda bekräftigte zudem, dass weitere Zinserhöhungen folgen könnten, sofern sich Konjunktur und Preise wie erwartet entwickeln.
In China zeigen sich die Börsen dagegen uneinheitlich: Während der Shanghai Composite leicht im Plus liegt, fällt der Hang-Seng-Index bereits den dritten Tag in Folge deutlich zurück. Händler verweisen auf anhaltende Gewinnmitnahmen, insbesondere bei Technologiewerten, nachdem der Index zuvor ein Vierjahreshoch erreicht hatte.
Top Themen
News-Ticker
