Nikkei 225 steigt deutlich -- Rheinmetall verspricht sichere Jobs bei Lürssen-Deal -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Novartis im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Freitag wenig bewegt. Der DAX stieg anfänglich leicht. Im Verlauf rutschte er jedoch in die Verlustzone und gab letztlich 0,15 Prozent auf 23.639,41 Punkte nach.

Der TecDAX notierte anfänglich knapp im Minus und weitete seine Verluste im Laufe des Tages etwas aus, wobei er 0,6 Prozent tiefer bei 3.631,92 Einheiten in den Feierabend ging. Im August sind die Erzeugerpreise zwar etwas stärker als erwartet gesunken, eine nennenswerte Reaktion blieb jedoch aus. Im Fokus der Anleger stand der große Verfall an den Terminbörsen. "Der September-Verfall zählt zu den großen vier Verfallterminen des Jahres", erklärte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners laut der Deutschen Presse-Agentur. An solchen Tagen kommt es häufig zu spürbaren Schwankungen bei Aktienkursen und Indizes - selbst ohne neue Nachrichten -, da viele Anleger ihre Derivatepositionen kurz vor Ablauf der Fristen anpassen oder glattstellen.





Anleger an den europäischen Aktienmärkten hielten sich am Freitag zurück. Der EURO STOXX 50 startete kaum verändert und schwankte im Verlauf zwischen Gewinn- und Verlustzone. Letztendlich schloss er die Sitzung minimale 0,03 Prozent höher bei 5.458,42 Punkten ab. Im Mittelpunkt des Handelstages stand der große Verfall an den Terminbörsen, an dem sämtliche Optionen und Futures mit September-Laufzeit auslaufen. Solche Verfalltage sorgen erfahrungsgemäß für erhöhte Volatilität - vor dem Wochenende hielten sich die Ausschläge jedoch in Grenzen.





Die US-Börsen zeigten sich am Freitag mit positiver Tendenz und markierten sogar neue Rekordhochs. Der Dow Jones zog um 0,37 Prozent auf 46.315,27 Punkte an und schloss damit auf Rekordniveau.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte nach oben und legte um 0,72 Prozent auf 22.631,48 Zähler zu - ebenfalls ein neues Allzeithoch. Die Fed hat den Leitzins am Mittwochabend erwartungsgemäß um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und den Ausblick auf den künftigen Zinspfad recht vage gehalten, das beschert den US-Indizes teils neue Bestmarken. Bei der UBS sieht man Potenzial für weitere Kurssteigerungen. Kurzfristig sind die Experten für globale Aktien jedoch eher neutral gestimmt und raten Anlegern daher, schrittweise zu investieren.




