DAX kaum verändert erwartet -- Nikkei 225 steigt deutlich -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Rheinmetall, Pfizer, Metsera, Samsung im Fokus
Neue Zusammensetzungen

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall und Robinhood betroffen

22.09.25 08:35 Uhr
Mega-Index-Updates weltweit! Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall & Robinhood betroffen | finanzen.net

Die Deutsche Bank sowie Siemens Energy sind seit diesem Montag Mitglieder im EURO STOXX 50.

Dies geht auf Änderungen zurück, die Stoxx Ltd Anfang September mitgeteilt hatte. Neben Deutsche Bank sowie Siemens Energy ebenfalls neu in den Index aufgenommen wurde das belgische Biotechnologieunternehmen arGEN-X. Verlassen haben den EURO STOXX 50 Nokia, Stellantis sowie Pernod Ricard.

Auch im Stoxx Europe 50 gibt es an diesem Montag wirksame Änderungen. Wie erwartet, ist der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen worden. Auch die spanische Bank BBVA ist nun Mitglied. Dagegen haben BASF sowie Mercedes-Benz den Index verlassen.

Burberry und Metlen Energy & Metals im FTSE 100

Der Modekonzern Burberry und der Energie- und Metallkonzern Metlen Energy & Metals sind seit diesem Montag Mitglieder im britischen Leitindex FTSE 100. Im Gegenzug scheiden der Studentenwohnheimspezialist Unite Group und der Wohnimmobilienexperte Taylor Wimpey aus. Dies geht auf Änderungen zurück, die der Indexanbieter FTSE Russell Anfang September mitgeteilt hatte. Burberry hatte den Index erst im September 2024 verlassen.

Robinhood und Applovin steigen in S&P 500 auf

Der Online-Broker Robinhood ist seit diesem Montag Mitglied im S&P 500. Zudem sind AppLovin, eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister EMCOR Group in den Index mit den 500 bedeutendsten US-börsennotierten Unternehmen aufgenommen worden. Dies geht auf Änderungen zurück, die der Index-Anbieter S&P Global Anfang September mitgeteilt hatte. Aus dem Index herausgenommen wurden im Gegenzug MarketAxess, Caesars Entertainment sowie Enphase Energy.

ZUG/LONDON/NEW YORK (dpa-AFX)

