Erste Schätzungen: AAR stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AAR wird voraussichtlich am 06.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,04 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AAR -0,870 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 686,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 761,2 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,47 USD, gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 3,15 Milliarden USD im Vergleich zu 2,78 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net