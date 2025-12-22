DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 ±-0,0%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.749 +0,1%Euro1,1721 ±0,0%Öl60,95 +0,7%Gold4.404 +1,5%
Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite stabil

22.12.25 06:15 Uhr

DOW JONES--Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC.

Am Markt war allgemein erwartet worden davon aus, dass die Leitzinsen in diesem Monat unverändert bleiben würden, da Peking auf dem besten Weg ist, sein jährliches Wachstumsziel zu erreichen.

Auf einer wichtigen Wirtschaftskonferenz Anfang dieses Monats hatten Geldpolitiker signalisiert, dass sie die Leitzinsen im Jahr 2026 senken könnten, um das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren und die Verbraucherpreise anzukurbeln.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 00:16 ET (05:16 GMT)