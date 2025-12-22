Erste Schätzungen: Penguin Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Penguin Solutions wird voraussichtlich am 06.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,437 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Penguin Solutions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 338,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 341,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

