Penguin Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

09.10.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Penguin Solutions Incorporation Registered Shs
18,80 EUR -5,40 EUR -22,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Penguin Solutions stellte am 07.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 337,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 311,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,17 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,37 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

