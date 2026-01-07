Penguin Solutions legte Quartalsergebnis vor

Umsatzseitig wurden 343,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Penguin Solutions 341,1 Millionen USD umgesetzt.

Penguin Solutions hat am 06.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

