Investment-Tipp Scout24-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Scout24-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Nizla Naizer.
Werte in diesem Artikel
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme der spanischen Plattformen Fotocasa und Habitaclia böte zusätzliche Wachstumschancen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar.
Aktienbewertung im Detail: Die Scout24-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:10 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 105,40 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 25,24 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.030 Scout24-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 legte das Papier um 25,2 Prozent zu. Am 30.10.2025 werden die Kennzahlen für Q3 2025 voraussichtlich präsentiert.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Scout24
Analysen zu Scout24
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|10:26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|03.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
