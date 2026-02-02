DAX 24.866 +0,3%ESt50 6.023 +0,3%MSCI World 4.551 +0,3%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.330 -0,7%Euro 1,1803 +0,1%Öl 66,51 +0,3%Gold 4.924 +5,7%
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
DAX etwas stärker -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- PayPal, Zalando, Samsung, SK Hynix, Bayer, BioNTech, NVIDIA, Microsoft, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Scout24 Aktie

Scout24 Aktien-Sparplan
81,80 EUR -2,05 EUR -2,44 %
STU
Marktkap. 6,07 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

Jefferies & Company Inc.

Scout24 Buy

08:01 Uhr
Scout24 Buy
Scout24
81,80 EUR -2,05 EUR -2,44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Ankündigung, wonach die Immobilienplattform des Portalbetreibers jetzt als App im KI-Tool ChatGPT verfügbar ist, belegt laut Giles Thorne, dass große KI-Sprachmodelle Plattformen als geschäftsentscheidende Partner betrachten werden, anstatt zu versuchen, sie zu verdrängen. Die Führungsrolle von Scout24 bei der Zusammenarbeit mit KI rechtfertige seine jüngste Kaufempfehlung, betonte Thorne in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
83,75 €		 Abst. Kursziel*:
25,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,36%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

