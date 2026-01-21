DAX24.854 +1,2%Est505.951 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 -1,2%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.936 +0,5%Euro1,1691 ±0,0%Öl64,92 -0,6%Gold4.834 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Netflix 552484 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Zölle gegen Europa zurückgezogen: DAX stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- DroneShield, VW, Bayer im Fokus
Top News
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr verdient TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr verdient
EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren verdient EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net
Positive Analyse

Scout24-Aktie erholen sich nach Kaufempfehlung

22.01.26 09:39 Uhr
Scout24-Aktie: Kurserholung nach Kaufempfehlung | finanzen.net

Bei Scout24 zeigt sich am Donnerstag nach der Kaufempfehlung vom Bankhaus Metzler eine Erholung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
84,60 EUR 1,70 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auf der Handelsplattform XETRA legen die Papiere des Immobilienportals zeitweise um 1,68 Prozent zu auf 84,60 Euro.

Wer­bung

Der Metzler-Experte Felix Dennl setzte ein Kursziel von 118 Euro an. Nach der jüngsten Underperformance stünden die Scout24-Aktien vor einer besseren Entwicklung, schrieb er. Die Konkurrenzgefahr durch Künstliche Intelligenz (KI) sei zwar unbestritten, sie sollte aber für jeden in der Branche differenziert betrachtet werden. Scout24 sei in einer starken Position nach den hohen Investitionen in die Infrastruktur seit 2021. Vom Einsatz agentischer KI könne Scout24 als einer der Ersten profitieren.

Scout24-Aktien hatten im Juli einen Rekord von fast 123 Euro erreicht, waren anschließend aber im Zuge der KI-Sorgen bis auf fast 80 Euro abgetaucht.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
20.01.2026Scout24 OutperformBernstein Research
19.01.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Scout24 OverweightBarclays Capital
15.01.2026Scout24 OutperformBernstein Research
13.01.2026Scout24 OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Scout24 OutperformBernstein Research
19.01.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Scout24 OverweightBarclays Capital
15.01.2026Scout24 OutperformBernstein Research
13.01.2026Scout24 OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen