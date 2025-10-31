DAX 23.958 -0,7%ESt50 5.662 -0,7%MSCI World 4.390 +0,2%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 94.986 +0,5%Euro 1,1540 +0,0%Öl 65,07 +0,5%Gold 4.002 %
Scout24 Aktie

Scout24 Aktien-Sparplan
99,80 EUR -1,10 EUR -1,09 %
STU
Marktkap. 7,24 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

Jefferies & Company Inc.

Scout24 Hold

08:01 Uhr
Scout24 Hold
Scout24
99,80 EUR -1,10 EUR -1,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 100 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Giles Thorne aktualisierte nach den Zahlen des Internetportal-Betreibers zum dritten Quartal sein Bewertungsmodell. So habe er seine Schätzungen für die Umsatzerlöse und das bereinigte operative Ergebnis für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 angehoben, schrieb er in der am Freitag vorliegenden Studie./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Hold

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
106,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
100,10 €		 Abst. Kursziel*:
5,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
99,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,21%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
121,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

08:01 Scout24 Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
31.10.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Scout24 Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

finanzen.net Analysteneinschätzungen So schätzen die Analysten die Scout24-Aktie im Oktober 2025 ein So schätzen die Analysten die Scout24-Aktie im Oktober 2025 ein
finanzen.net Scout24-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagnachmittag leichter
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net Führungskraft greift bei Scout24-Aktien zu
finanzen.net Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Scout24-Aktie mit Buy
finanzen.net Schwacher Handel: DAX liegt zum Start im Minus
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Abgaben
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 verbilligt sich am Freitagvormittag
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, buy
EQS Group EQS-News: Scout24 delivers strong Q3 2025; full-year guidance narrowed towards upper end
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Dr. Dirk Schmelzer, buy
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
