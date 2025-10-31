Scout24 Aktie
Marktkap. 7,24 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 100 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Giles Thorne aktualisierte nach den Zahlen des Internetportal-Betreibers zum dritten Quartal sein Bewertungsmodell. So habe er seine Schätzungen für die Umsatzerlöse und das bereinigte operative Ergebnis für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 angehoben, schrieb er in der am Freitag vorliegenden Studie./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Hold
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
106,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
100,10 €
|Abst. Kursziel*:
5,89%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
99,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,21%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
121,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|08:01
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
