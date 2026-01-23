Scout24 Aktie
Marktkap. 6,17 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Scout24 ist sein Top-Favorit unter den Portalbetreibern./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
85,45 €
|Abst. Kursziel*:
22,88%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
85,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,52%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|08:36
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|19.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG