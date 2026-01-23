DAX 24.876 -0,1%ESt50 5.947 +0,0%MSCI World 4.513 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.041 +1,4%Euro 1,1844 -0,4%Öl 66,09 -0,3%Gold 5.093 +2,2%
Scout24 Aktie

85,70 EUR +0,55 EUR +0,65 %
STU
Marktkap. 6,17 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

JP Morgan Chase & Co.

Scout24 Overweight

08:36 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Scout24
85,70 EUR 0,55 EUR 0,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Scout24 ist sein Top-Favorit unter den Portalbetreibern./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Overweight

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
85,45 €		 Abst. Kursziel*:
22,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
85,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,52%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

