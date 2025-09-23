DAX23.464 -0,7%ESt505.437 -0,4%Top 10 Crypto15,50 -3,1%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1768 +0,2%Öl66,73 +0,1%Gold3.724 +1,1%
Abwärtsbewegung gestoppt

Warum der Euro zum US-Dollar etwas zulegen kann

22.09.25 10:32 Uhr
Euro Dollar Kurs: So steht es zum Wochenstart um Euro, US-Dollar und Co.

Der Kurs des Euro ist am Montag etwas gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,3694 CNY 0,0121 CNY 0,15%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8720 GBP 0,0000 GBP -0,00%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1402 HKD 0,0091 HKD 0,10%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
174,0065 JPY 0,2765 JPY 0,16%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1764 USD 0,0018 USD 0,16%
Charts|News

Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro im Tageshoch bei 1,1768 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Der Euro hat damit die Abwärtsbewegung der vergangenen Handelstage gestoppt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1736 Dollar festgesetzt.

Im weiteren Handelsverlauf wird am Markt nicht mit stärkeren Impulsen gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Im Tagesverlauf werden allerdings noch Aussagen des Chefvolkswirtes der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane und vom Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel erwartet, die am Markt beachtet werden dürften.

Darüber hinaus werden auch Reden von US-Notenbankern erwartet, darunter Aussagen des Präsidenten der regionalen Notenbank von New York, John Williams, von denen sich die Anleger Hinweise auf die künftige Zinspolitik erhoffen.

/jkr/jsl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

