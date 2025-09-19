DAX23.464 -0,7%ESt505.437 -0,4%Top 10 Crypto15,50 -3,1%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1764 +0,2%Öl66,70 +0,1%Gold3.725 +1,1%
Passagierverkehr gestört

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

22.09.25 11:10 Uhr
Mega-Angriff auf Flughäfen: Cyberattacken belasten Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. | finanzen.net

Aktien europäischer Fluggesellschaften gaben am Montag nach, nachdem eine Reihe von Cyberangriffen den Passagierverkehr auf vier der wichtigsten Flughäfen der Region gestört und Flugausfällen geführt hatte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIR France-KLM
11,73 EUR -0,43 EUR -3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
easyJet plc
5,28 EUR -0,01 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
International Consolidated Airlines S.A.
4,37 EUR -0,03 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
7,35 EUR -0,02 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raytheon Technologies Corp
134,22 EUR 0,28 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ryanair
22,60 EUR -0,41 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
7,92 EUR -0,05 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wizz Air
14,01 EUR -0,42 EUR -2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Cyberattacken, die am Freitag stattfanden, betrafen die Check-in- und Boarding-Systeme am Londoner Flughafen Heathrow, am Flughafen Berlin Brandenburg, am Flughafen Brüssel und am Flughafen Dublin.

Die Software wurde von Collins Aerospace, einer Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsherstellers RTX, bereitgestellt. RTX teilte am Montag mit, das Unternehmen arbeite mit den betroffenen Flughäfen an den letzten Schritten zur Fertigstellung der erforderlichen Software-Updates, um die volle Funktionsfähigkeit seiner Systeme wiederherzustellen.

Die Flughäfen teilten mit, dass die Arbeiten zur Behebung des Ausfalls fortgesetzt werden und es zu Verspätungen und Annullierungen von Flügen kommt.

Der Londoner Flughafen Heathrow teilte mit, dass die Fluggesellschaften, die von dort aus operieren, Vorkehrungen getroffen haben. Das bedeute, dass die meisten Flüge normal durchgeführt werden können, auch wenn Einchecken und Boarding für einige Flüge etwas länger als gewöhnlich dauern könnte.

Der Flughafen Brüssel teilte mit, dass 40 von 277 für Montag geplante Starts gestrichen wurden, ebenso wie 23 von 277 Landungen. Online-Check-in und Gepäckabgabe seien weiterhin möglich, während der Check-in am Flughafen hauptsächlich mit Laptops und iPads erfolge.

"Es ist nicht klar, wann wir in der Lage sein werden, zum normalen Check-in und Boarding-System zurückzukehren", sagte ein Sprecher des Brüsseler Flughafens.

Die Aktien der International Consolidated Airlines Group, zu der unter anderem British Airways und Iberia gehören, fallen an der spanischen Börse zeitweise um 0,45 Prozent auf 4,377 Euro, während die Lufthansa-Aktien via XETRA zeitweise 1,02 Prozent auf 7,35 Euro verlieren und Papiere von Air France-KLM an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 0,76 Prozent auf 11,775 Euro einbüßen.

Bei den Billigfliegern verliert easyJet in London zeitweise 1,06 Prozent auf 4,48 Pfund, Wizz Air gibt um 0,91 Prozent auf 12,30 Pfund nach, und Ryanair-Papiere fallen in Dublin zeitweise um 1,05 Prozent auf 22,62 Euro. Anteilsscheine des deutschen Reiseveranstalters TUI geben via XETRA zeitweise um 1,13 Prozent auf 7,88 Euro nach.

Weder der Flughafen Berlin Brandenburg noch der Flughafen Dublin reagierten sofort auf Anfragen zur Stellungnahme.

Von Christina Gallardo

DOW JONES

In eigener Sache

mehr Analysen