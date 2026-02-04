DAX24.502 -0,4%Est505.962 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.551 -2,4%Euro1,1788 -0,2%Öl68,65 -0,4%Gold4.886 -1,6%
ROUNDUP 2/Flughafen BER: Wetterbedingt keine Starts

05.02.26 09:00 Uhr
(Neu: Informationen zu gestrichenen Flügen ergänzt)

BERLIN (dpa-AFX) - Am Berliner Flughafen BER können wegen Eis am Morgen keine Flugzeuge starten. "Aktuell finden am Flughafen BER aufgrund der Witterungsverhältnisse keine Starts statt", sagte eine Sprecherin. Aufgrund schnell gefrierenden Regens sei eine Enteisung der Flugzeuge derzeit nicht möglich.

Davon seien derzeit nur Starts betroffen, Flugzeuge in der Luft könnten derzeit am BER landen. Wie lange keine Maschinen an dem Flughafen abheben können, sei noch nicht klar. Passagiere müssten mit Flugausfällen sowie massiven Verspätungen rechnen und seien gebeten, bei den Airlines den Flugstatus zu prüfen. Auf der Webseite des Flughafens ist zusehen, dass bis zum Mittag rund ein Dutzend Flüge gestrichen sind.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Berlin vor hoher Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eis./sak/DP/mis

