Megatrend KI

xAI-Finanzierungsrunde über 10 Milliarden Dollar? Musk dementiert Bericht

19.09.25 22:30 Uhr
Musk dementiert 10-Milliarden-Finanzierung für sein KI-Start-up xAI | finanzen.net

Elon Musk hat eine Finanzierungsrunde bei seinem KI-Start-up xAI dementiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
216,75 EUR 3,35 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
658,20 EUR -5,10 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
362,05 EUR 5,45 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

xAI sammele "im Moment" kein Kapital ein, schrieb Musk am Freitag in einem Post auf seiner Plattform X. Zuvor hatten CNBC und die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, xAI habe sich in einer Finanzierungsrunde 10 Milliarden US-Dollar gesichert. Dabei sei das Unternehmen mit 200 Milliarden Dollar (rund 169,5 Mrd Euro) bewertet worden, so Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Situation vertrauten Person. Damit wäre xAI eines der wertvollsten Start-ups weltweit. Zuvor hatte CNBC berichtet, dass die Transaktion abgeschlossen worden sei. Unter den Investoren sollen die Valor Capital, der katarische Staatsfonds sowie das saudische Investment-Konglomerat Kingdom Holding sein.

Musk bemüht sich um Finanzierung für xAI, um im Wettlauf um künstliche Intelligenz (KI) mithalten zu können. Große Technologieunternehmen wie OpenAI, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) haben bereits zig Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur und Rechenzentren investiert. Auch Musk investierte massiv in diese Bereiche. Bloomberg hatte Anfang des Jahres berichtet, dass xAI aufgrund hoher Infrastrukturkosten monatlich eine Milliarde Dollar verlieren würde.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: James Devaney/WireImage/Getty Images, ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images

