Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet die Dienstagssitzung im Plus
Der NASDAQ Composite verzeichnete heute Kursanstiege.
Der NASDAQ Composite verbuchte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 23.561,84 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,090 Prozent leichter bei 23.407,70 Punkten in den Handel, nach 23.428,83 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23.377,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23.563,46 Punkten.
NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.273,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.573,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19.764,89 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 22,20 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24.019,99 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit FreightCar America (+ 20,02 Prozent auf 10,85 USD), Comtech Telecommunications (+ 13,88 Prozent auf 4,43 USD), Geospace Technologies (+ 7,54 Prozent auf 16,83 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 4,86 Prozent auf 4,10 USD) und Century Aluminum (+ 4,79 Prozent auf 38,97 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Sangamo Therapeutics (-6,56 Prozent auf 0,43 USD), JetBlue Airways (-4,64 Prozent auf 4,73 USD), Harvard Bioscience (-4,44 Prozent auf 0,72 USD), Nissan Motor (-4,38 Prozent auf 2,51 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,92 Prozent auf 157,88 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 44.553.393 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,733 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder
Die Upbound Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,54 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.net
