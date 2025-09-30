DAX 24.085 +0,9%ESt50 5.575 +0,8%Top 10 Crypto 16,13 +1,7%Dow 46.405 +0,0%Nas 22.641 -0,1%Bitcoin 99.837 +2,8%Euro 1,1745 +0,1%Öl 65,50 -2,3%Gold 3.876 +0,4%
Top News
Analystenwetten auf die NIO-Aktie gehen auf: Rekordauslieferungen im September und Quartal Analystenwetten auf die NIO-Aktie gehen auf: Rekordauslieferungen im September und Quartal
Lithium Americas-Aktie hebt nach Kursverdopplung erneut ab: US-Regierung steigt ein Lithium Americas-Aktie hebt nach Kursverdopplung erneut ab: US-Regierung steigt ein
Alexanderwerk Aktie

GSC Research GmbH

Alexanderwerk Kaufen

16:29 Uhr
Alexanderwerk Kaufen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Alexanderwerk AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) aufgrund von Stichtagseffekten einen Umsatzrückgang um 14 Prozent verbucht, den Auftragseingang aber um 11 Prozent gesteigert. In der Folge erneuert der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.
Nach Analystenaussage habe sich die Alexanderwerk-Gruppe als internationaler Nischenplayer mit einer Exportquote von rund 85 Prozent und attraktiven Zielbranchen wie vor allem der Pharma- und Chemieindustrie in einem gewissen Rahmen von der schwierigen Branchenkonjunktur abkoppeln können. Dabei zahle sich auch die Präsenz in den USA und den asiatischen Wachstumsmärkten Indien und China aus. Der Anstieg beim Auftragseingang in den ersten sechs Monaten sei laut GSC sowohl vom Neumaschinen- als auch vom Ersatzteil- und Servicegeschäft getragen worden. Aus der Verumsatzung des hohen Fertigwarenbestands werde zudem in der nun laufenden zweiten Jahreshälfte ein signifikanter Margen- und Ergebniseffekt erwartet. Auch mit Blick darauf habe der Vorstand seine Guidance für 2025, die Steigerungen bei Gesamtleistung und EBIT beinhalte, bestätigt. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel von 22,50 Euro und bestätigt das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.10.2025, 16:25 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 01.10.2025 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102460
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Alexanderwerk Kaufen

Unternehmen:
Alexanderwerk AG		 Analyst:
GSC Research GmbH		 Kursziel:
22,50 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jens Nielsen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alexanderwerk AG

16:29 Alexanderwerk Kaufen GSC Research GmbH
04.08.25 Alexanderwerk Kaufen GSC Research GmbH
05.11.24 Alexanderwerk Kaufen GSC Research GmbH
10.07.24 Alexanderwerk Kaufen GSC Research GmbH
03.01.24 Alexanderwerk Kaufen GSC Research GmbH
mehr Analysen

